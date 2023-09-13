Берлин, 13 сентября, 2023, 23:23 — ИА Регнум. В ходе дискуссии, организованной федеральной академией политики безопасности, министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал Калининград старым немецким названием Кёнигсберг бывшей Восточной Пруссии.

MARTIN ZIEMER/POOL/EPA/ТАСС Министр обороны Германии Борис Писториус

Калининград вошёл в состав СССР после окончания Великой Отечественной войны.

Писториус говорил о намерениях немецких властей разместить бригаду бундесвера в Литве и «определил» географическое положение прибалтийской республики.

«Литва находится в ловушке между Кёнигсбергом, Россией и Белоруссией», — цитирует главу минобороны РИА Новости.

Ранее Борис Писториус заявлял, что Германия готова разместить в Литве на постоянной основе боеспособную бригаду для усиления восточного фланга НАТО в количестве 4 тыс. солдат.

Как сообщало ИА Регнум, попытка Литвы ограничить транзит в Калининградскую область может быть основанием для жёстких мер, убеждён глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.

Если у России будут хоть малейшие сомнения в том, что Калининград будет захвачен странами НАТО, то наша страна применит ядерное оружие, считает военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.