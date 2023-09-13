Киев, 13 сентября, 2023, 23:01 — ИА Регнум. Оторванным от реальности нелепым заявлением назвал источник в Москве слова бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы о намерениях главы киевского режима Владимира Зеленского объявить войну России.

Иван Шилов ИА Регнум Президент Украины Владимир Зеленский

«Объявление войны после полутора лет поражений ВСУ — это оторванная от реальности нелепость», — цитирует источника РИА Новости.

Собеседник агентства считает, что для объявления войны, Киеву нужны хотя бы какие-то объективные шансы на победу, но таковых нет.

По мнению источника, ни с помощью стран Запада, ни тем более с опорой на собственные силы и средства Зеленскому не стоит и думать об этом.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский готов объявить войну России и всеобщую мобилизацию этой осенью, чтобы вернуть интерес мирового сообщества к Украине и не проводить выборы президента Украины. Об этом написал в своём Telegram-канале Илья Кива.

По мнению Кивы, это заставит мировое сообщество участвовать в данном конфликте из-за угрозы перерастания в третью мировую войну и нового витка экономического кризиса, который может добить экономику Европы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что если президент России Владимир Путин проявит интерес к процессу мирных переговоров и выступит с таким предложением, то украинское правительство непременно поддержит эту инициативу. Блинкен добавил, что Вашингтон также поддержит мирные переговоры вслед за Киевом.

Политолог Юрий Светов заявил, что Блинкен блефует или валяет дурака. По его словам, это попытка изобразить украинцев миротворцами, а Россию — наоборот, что она якобы не хочет мирного решения.