Москва, 13 сентября, 2023, 22:25 — ИА Регнум. В перечень заболеваний, при которых ограниченно годные к военной службе не смогут заключить контракт в период мобилизации, военного положения или в военное время, вошли ВИЧ, гепатит В и С, а также эпилепсия и инсульты. Соответствующий приказ подписал министр обороны России Сергей Шойгу.

Петр Ковалев/ТАСС

Не смогут служить по контракту также те, кто болеет активным туберкулезом органов дыхания без выделения микобактерий туберкулеза и распада, а также имеющие большие остаточные изменения легких и плевры, сопровождающиеся дыхательной недостаточностью II степени и последствия хирургического лечения туберкулеза органов дыхания, сопровождающиеся дыхательной недостаточностью II степени.

Помимо этого в перечень заболеваний включены последствия поражения центральной нервной системы, повреждения и заболевания периферических нервов, при которых расстраивается основная функция конечности.

Не смогут отслужить по контракту граждане со слабым зрением, отсутствием глазного яблока и слепотой.

Вооруженные силы России не будут заключать контракты с имеющими злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, медленно прогрессирующие, с умеренным нарушением функций и (или) редкими обострениями, сахарный диабет I типа, психические расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 11 сентября подписал указ, устанавливающий выплату мобилизованным либо заключившим контракт для участия в спецоперации военным пенсионерам ежемесячной компенсации военной пенсии.

За последние шесть-семь месяцев 270 тыс. человек добровольно подписали контракты с Министерством обороны РФ. Об этом 12 сентября сообщил президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

21 апреля Госдума приняла несколько законов, разработанных рабочей группой по СВО, расширяющих права участников спецоперации и членов их семей на получение льгот. Так, документы установили основания получения статуса ветерана боевых действий.