Ростов-на-Дону, 13 сентября, 2023, 22:21 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону молодая женщина попала в больницу с жалобами на острую боль в животе и узнала, что она беременна. Буквально через час пациентка родила ребёнка. Об уникальном случае рассказали в минздраве Ростовской области.

Sebastian Kahnert/DPA/TASS

Всё произошло в полночь 12 сентября. В городскую больницу № 8 Ростова-на-Дону поступила пациентка с острыми болями в животе. Женщина считала, что у неё миома матки и асцит. Врачи после небольшого обследования сразу поняли, что женщина ошибается в своём диагнозе.

«Через час все нянчили крепкого здорового малыша весом 3,5 кг», — добавили в минздраве.

Утром роженицу и малыша перевели в роддом. С ними всё хорошо.

Как сообщало ИА Регнум, женщина родила в самолёте, следовавшем из Парижа на Мартинику. 24 августа у пассажирки за час до приземления родился мальчик.

У женщины начались схватки, отошли воды. Два интерна и медсестра, оказавшиеся на борту, успешно помогли принять роды.

Аналогичный случай произошёл в январе на рейсе «Уральских авиалиний», когда женщина родила во время полёта из Москвы в Таджикистан. Пассажирка почувствовала боли в животе, о чём сообщила экипажу. Среди пассажиров оказались неонатолог, две медсестры-акушерки и врач-рентгенолог, которые сообщили командиру корабля, что экстренная посадка не потребуется, и через час на борту самолёта появилась на свет девочка.