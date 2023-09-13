В США заявили, что не видят возможности завершения конфликта на Украине
Кирби: США не видят возможности закончить конфликт на Украине на своих условиях
Вашингтон, 13 сентября, 2023, 21:44 — ИА Регнум. Власти США в настоящее время не видят возможности завершения конфликта на Украине на условиях, которые устроили бы Вашингтон, заявил 13 сентября координатор администрации США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
«Очевидно, что прямо сейчас этого (завершения конфликта. — Прим. ред.) не случится», — сказал Кирби на брифинге Белого дома.
В Киеве ранее отмечали, что не намерены вести переговоры с Россией на каких-либо иных условиях, кроме возвращения Украины к границам 1991 года (с Крымом). С заявлениями о необходимости «уважения территориальной целостности Украины» выступают и в Вашингтоне. Власти ЕС говорят о необходимости достижения «справедливого мира».
Как сообщало ИА Регнум, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинский конфликт завершится немедленно после того, как с его прекращением согласятся США. Украина давно утратила суверенитет, ситуацию определяет Запад во главе с США, добавил Орбан.
В сентябре 2023 года президент России Владимир Путин, комментируя высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена о якобы существующей готовности Киева к переговорам, напомнил, что Россия от таких переговоров не отказывалась. Для начала диалога Киев должен отменить собственный запрет на ведение переговоров с Россией, добавил президент.
В Кремле и МИД РФ ранее подчёркивали, что Россия готова к мирным переговорам. Чтобы такие переговоры начались, Киев должен выполнить все требования, поставленные перед началом спецоперации, а также признать новые территориальные реалии — возвращение четырёх регионов в состав России. Пока такие условия для начала переговоров не сложатся, спецоперация будет продолжаться, все её задачи будут выполнены, отмечали в Москве.
13 сентября, отвечая на вопрос журналиста, одержит ли Россия победу в конфликте на Украине, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что «других вариантов нет».