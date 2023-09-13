Вашингтон, 13 сентября, 2023, 21:44 — ИА Регнум. Власти США в настоящее время не видят возможности завершения конфликта на Украине на условиях, которые устроили бы Вашингтон, заявил 13 сентября координатор администрации США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

WILL OLIVER/EPA/ТАСС Координатор администрации США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби

«Очевидно, что прямо сейчас этого (завершения конфликта. — Прим. ред.) не случится», — сказал Кирби на брифинге Белого дома.

В Киеве ранее отмечали, что не намерены вести переговоры с Россией на каких-либо иных условиях, кроме возвращения Украины к границам 1991 года (с Крымом). С заявлениями о необходимости «уважения территориальной целостности Украины» выступают и в Вашингтоне. Власти ЕС говорят о необходимости достижения «справедливого мира».

Как сообщало ИА Регнум, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинский конфликт завершится немедленно после того, как с его прекращением согласятся США. Украина давно утратила суверенитет, ситуацию определяет Запад во главе с США, добавил Орбан.

В сентябре 2023 года президент России Владимир Путин, комментируя высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена о якобы существующей готовности Киева к переговорам, напомнил, что Россия от таких переговоров не отказывалась. Для начала диалога Киев должен отменить собственный запрет на ведение переговоров с Россией, добавил президент.

В Кремле и МИД РФ ранее подчёркивали, что Россия готова к мирным переговорам. Чтобы такие переговоры начались, Киев должен выполнить все требования, поставленные перед началом спецоперации, а также признать новые территориальные реалии — возвращение четырёх регионов в состав России. Пока такие условия для начала переговоров не сложатся, спецоперация будет продолжаться, все её задачи будут выполнены, отмечали в Москве.

13 сентября, отвечая на вопрос журналиста, одержит ли Россия победу в конфликте на Украине, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что «других вариантов нет».