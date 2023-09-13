Вашингтон, 13 сентября, 2023, 21:54 — ИА Регнум. В 2001 году предприниматель Илон Маск купил учебно-боевой самолёт Аэро Л-39 «Альбатрос», который стоял на вооружении в Советском Союзе и других странах Варшавского договора и использовался для обучения боевых пилотов в СССР.

Виталий Тимкив/РИА Новости Учебно-боевой самолет Aero L-39 Albatros

Об этом сообщается в новой биографии миллиардера, написанной Уолтером Айзексоном, выдержки из которой передает Lenta.ru.

Маск налетал на Л-39 и других самолетах около 500 часов, однако затем это занятие ему наскучило. Однажды он и его инструктор совершали полёт на низкой высоте над Невадой.

«Это было в точности, как в Top Gun. Ты всего в паре сотен футов (60 метров) над землей и следуешь рельефу. Перед горой мы направили самолёт вертикально вверх, а потом перевернулись вверх тормашками», — приводятся слова миллиардера в книге.

В биографии Илона Маска также описывается случай, который произошёл с предпринимателем в Москве. В начале 2000-х годов он хотел запустить миссию на Марс, для этого была организована встреча с бизнесменами из России, на которой планировалось обсудить покупку российских ракет. Перед тем как прибыть в Россию, Маск остановился в Париже и побывал на вечеринке. В результате, когда бизнесмен доехал до Москвы, у него уже было похмелье.

В ходе обеда в московском ресторане подавали водку, Маску подарили бутылку этого горячительного напитка, на этикетке которой был изображён предприниматель на Марсе. Уточняется, что после нескольких рюмок бизнесмен, который поддерживал голову рукой, отключился, ударившись головой о стол.

В биографию бизнесмена вошёл и случай, когда отец американского предпринимателя Илона Маска в детстве подверг его «психологической пытке». Отмечается, что в детстве будущий предприниматель «познал боль и научился её преодолевать». В 12 лет Маска, который рос в Южной Африке, отправили в лагерь по выживанию в дикой местности. Там мальчики получали только воду и небольшие порции еды. Сражения между ними поощрялись. В отрывке биографии говорится, что Эррол Маск подверг своего сына «чистой психологической пытке». По словам бизнесмена, его отец был экспертом по «превращению чего угодно в нечто ужасное».

Айзексон в ещё неопубликованной биографии Маска рассказал о его тайном десятом ребёнке — сыне по имени Техно Механикус. Мать мальчика — канадская певица Граймс, с которой Маск встречался в 2018–2021 годах.