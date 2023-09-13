На египетском курорте Дахаб акула напала на девушку
Каир, 13 сентября, 2023, 21:15 — ИА Регнум. Акула напала на девушку на египетском курорте Дахаб, пострадавшей пришлось ампутировать руку, сообщил 13 сентября El Manshar.
О нападении акулы российским СМИ также рассказал очевидец. По его словам, которые приводит «Москва 24», акула укусила девушку за плечо, после чего пострадавшую госпитализировали в бессознательном состоянии.
«А далее все катера с гарпуном гонялись за акулой около двух часов. Сомневаюсь, что её поймали, скорее всего, просто прогнали», — сказал мужчина.
Министерство окружающей среды Египта позднее уточнило, что пострадавшей оказалась гражданка этой страны. Ей оказали всю необходимую помощь, сейчас её состояние стабилизировалось.
Как передавало ИА Регнум, 8 июня возле муниципального пляжа Dream Beach в Хургаде акула напала на россиянина Владимира Попова. Спасти его не удалось.
Генеральный консул России в Хургаде Виктор Воропаев сообщил, что мужчина постоянно проживал в Египте. После произошедшего пляжи в провинции Красное Море закрыли. Пойманную вскоре акулу отправили на лабораторное исследование, чтобы установить причину её нападения на человека. Её вскрыли и мумифицировали.
После инцидента Институт морских наук и заповедников Красного моря принял решение увековечить память погибшего мужчины. Планируется написать историю его гибели на мраморной доске рядом с забальзамированной напавшей на него акулой на арабском и русском языках. Возле доски планируется установить фотографию Попова, а также посвящённый ему некролог.