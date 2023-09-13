Будапешт, 13 сентября, 2023, 20:58 — ИА Регнум. Правительство Венгрии приветствует заявление президента России Владимира Путина о том, что ввод советских войск на венгерскую территорию в 1956 году был ошибкой, заявил 13 сентября глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на брифинге, который транслировал телеканал М1.

Фото ИТАР-ТАСС Будапешт. 1956

«Очевидно, что мы можем его (заявление — Прим. ред.) только приветствовать», — сказал он, комментируя по просьбе журналистов оценку событий 1956 года, которую дал Путин.

Он также отметил, что было бы неплохо, если бы слова российского президента получили отражение в российских учебниках истории.

12 сентября на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) российский лидер заявил, что ввод советских войск в Венгрию в 1956 году и в Чехословакию в 1968 году были ошибкой.

«Мы уже давно признали, что эта часть политики Советского Союза была ошибочной и вела только к напряжению отношений. Нельзя ничего делать в сфере внешней политики, что идет в явное противоречие с интересами других народов», — сказал, в частности, Путин.

Как передавало ИА Регнум, ранее Гуйяш заявлял, что правительство Венгрии предложило западным странам дать России гарантии безопасности, а также обещание не принимать Украину в НАТО. Гуйяш также заявил, что у Киева уже нет реальных шансов вернуть территории, которые вернулись в Россию.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, в свою очередь, заявлял, что Украина не сможет одержать победу над Россией, поскольку это невозможно. Глава правительства напомнил, что на Западе считается, что Украина побеждает. Он отметил, что за такой позицией скрывается не простое заблуждение, а откровенная ложь.