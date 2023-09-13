Варшава, 13 сентября, 2023, 20:31 — ИА Регнум. С поста главного тренера сборной Польши по футболу уволен португальский специалист Фернанду Сантуш. Об этом 13 сентября сообщила пресс-служба Польского футбольного союза.

Noushad Thekkayil/EPA/ТАСС Фернанду Сантуш

В квалификации к Евро-2024 сборная Польши после пяти матчей набрала шесть очков и занимает четвёртое место в группе. Выше неё в таблице располагаются сборные Молдавии, Чехии и Албании. При этом в трёх последних матча[польская команда потерпела два поражения — от Молдавии (2:3) и Албании (0:2).

Сантуш возглавлял сборную Польши с января 2023 года.

До этого он на протяжении восьми лет, с 2014 года, тренировал сборную Португалии. Под его руководством португальцы выиграл чемпионат Европы 2016 года, а также Лигу наций УЕФА сезона 2018/19.

На чемпионате мира — 2022 португальцы добрались до четвертьфинала, где уступили команде Марокко с минимальным счётом. После этого мундиаля Сантуш покинул пост главного тренера сборной Португалии.