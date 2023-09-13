Новосибирск, 13 сентября, 2023, 20:23 — ИА Регнум. Хабаровский «Амур» одержал победу над новосибирской «Сибирью» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 2:1.

Владимир Федоренко/РИА Новости Игроки ХК «Амур»

Во втором периоде счёт в матче открыл нападающий «Амура» Пётр Хохряков, а форвард «Сибири» Николай Прохоркин восстановил равновесие.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Амура». Решающий бросок исполнил нападающий Евгений Грачёв.

На сегодняшний день в Восточной конференции «Амур» занимает пятое место, на счету команды шесть очков. «Сибирь» идёт на седьмом месте с пятью очками.

Как сообщало ИА Регнум, 12 сентября тольяттинская «Лада» одержала победу над челябинским «Трактором» в матче КХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1. Эта победа стала для «Лады» второй подряд в сезоне после возвращения в КХЛ.