Ростов-на-Дону, 13 сентября, 2023, 20:13 — ИА Регнум. Защитник санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Илья Кирш перешёл в «Ростов» на правах аренды. Об этом 13 сентября сообщила пресс-служба ростовской команды.

Александр Демьянчук/ТАСС Игроки ФК «Зенит» Илья Кирш и Иван Сергеев

«Илья Кирш перешёл в «Ростов» на правах аренды. 18-летний центральный защитник «Зенита» и сборной России U-19 присоединился к нашей команде», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Кирш является воспитанником «Зенита», выступал за вторую команду клуба, а в последнее время стал привлекаться к работе с основной командой. В нынешнем сезоне он сыграл в шести матчах «Зенита-2» и не отметился результативными действиями.

Как сообщало 23 июля ИА Регнум, «Зенит» объявил о трансфере защитника сборной Сербии Страхини Эраковича. Соглашение с 22-летним футболистом рассчитано на четыре года с возможностью продления ещё на один сезон. Эраковичем также интересовался московский «Спартак», который, по информации СМИ, был готов предложить за него €7 млн.