Нью-Йорк, США, 13 сентября, 2023, 19:10 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что был бы рад стать посредником между Россией и Украиной для выхода на мирные переговоры, но до этого ещё далеко. Об этом он сказал 13 сентября на пресс-конференции для журналистов.

IMAGO/Didier Lebrun/Global Look Press Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

«Я бы хотел иметь возможность выступить посредником в мирных переговорах, но полагаю, что мы ещё далеки от того момента, когда это станет возможным», — сказал Гутерриш.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин заявил, что если США считают, что Киев готов к переговорам, то пусть отменят указ президента Украины Владимира Зеленского о запрете переговоров.

Так российский лидер прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который заявил, что если Путин проявит интерес к процессу мирных переговоров и выступит с таким предложением, то украинское правительство непременно поддержит эту инициативу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не стал бы возлагать надежды на роль США в решении конфликта на Украине.

В Кремле и МИД РФ ранее отмечали, что Россия готова к мирным переговорам, но сейчас такой перспективы не просматривается. Чтобы переговоры начались, Киев должен выполнить все требования, поставленные перед началом спецоперации, а также признать новые территориальные реалии — возвращение четырёх регионов в состав России. Пока такие условия для начала переговоров не сложатся, спецоперация будет продолжаться, все её задачи будут выполнены, отмечали в Москве.