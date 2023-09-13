Мехико, 13 сентября, 2023, 19:06 — ИА Регнум. Мексиканский уфолог Хайме Мауссан представил Палате депутатов парламента страны две мумии, которые, по его словам, могут принадлежать инопланетянам, сообщила 13 сентября газета Infobae.

Luis Barron/Keystone Press Agency/Global Look Press Одна из мумий, представленных мексиканским уфологом Хайме Мауссаном

Как отмечается в публикации, мумии были обнаружены в перуанском городе Наска. Они выглядят как останки существ маленького роста, с большими головами, трёхпалыми конечностями, лёгкими и прочными костями и отсутствием зубов.

Как сообщил Мауссан, слова которого приводит издание, их отпечатки пальцев представляют собой прямые горизонтальные линии, а не скругленные, как у людей.

«Это существа нечеловеческого происхождения, которые не являются частью нашей земной эволюции. Радиоуглеродный анализ, проведённый Национальным автономным университетом Мексики, свидетельствует, что им тысяча лет», — уточнил он.

По словам уфолога, анализ останков показал, что ДНК обнаруженных существ на 30% отличается от генетического материала человека.

Как передавало ИА Регнум, в августе жители небольшой деревни в Перу попросили у властей защиты от нападения инопланетных большеголовых существ. Сообщалось, что в полицию в течение месяца поступали заявления от представителей племени Икиту, проживающих в деревне, расположенной к северо-востоку от Лимы, которые рассказывали о нападениях существ ростом около двух метров, с «большими головами и жёлтыми глазами».

В конце июля в Конгрессе США состоялось слушание на тему существования внеземных цивилизаций и контактов с ними, которое было инициировано заявлениями экс-сотрудника американской разведки Дэвида Граша о том, что правительство скрывает инопланетный космический корабль. Часть своих заявлений Граш повторил под присягой.

В свою очередь профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан на конференции под названием «Пентагон, внеземной разум и разбившиеся НЛО» в Нью-Йорке заявил, что инопланетяне уже посещали Землю, а некоторые всё ещё остаются среди людей.