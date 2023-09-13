Нью-Дели, 13 сентября, 2023, 18:54 — ИА Регнум. Россия и Индия изучают возможности использования Северного морского пути (СМП) и Восточного экономического коридора. Об этом 13 сентября сообщила пресс-служба индийского правительства.

Светлана Шевченко/РИА Новости

Отмечается, что эту тему обсудили глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков и министр портов, судоходства и водных путей Индии Сарбананда Соновал.

«В ходе встречи оба министра обсудили широкий спектр вопросов морского сообщения между Россией и Индией для расширения морского сотрудничества», — говорится в сообщении.

В числе этих вопросов — возможность использования новых транспортных коридоров, таких как СМП и Восточный экономический коридор между Владивостоком и Ченнаи, добавили в индийском кабмине.

Также отмечается, что страны договорились о подготовке в РФ индийских моряков к навигации в арктических и полярных водах.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Чекунков заявил, что Индия предложила России совместно производить неатомные ледоколы на индийских верфях. Он отметил, что российская сторона изучает это предложение. Министр добавил, что будет содействовать организации диалога между российскими судостроителями и индийской промышленностью.