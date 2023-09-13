Братислава, 13 сентября, 2023, 18:43 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Словакии Игор Матович и экс-министр внутренних дел республики Роберт Калиняк подрались перед зданием правительства страны в центре Братиславы, сообщает 13 сентября новостной портал Pravda.

Кадр из видео Бывший премьер-министр Словакии Игор Матович и экс-министр внутренних дел республики Роберт Калиняк

Калиняк и ряд его коллег по социал-демократической партии проводили перед зданием пресс-конференцию по вопросам миграции. Бывший премьер, представляющий правоконсервативную партию, приехал к зданию правительства на вездеходе с репродукторами, включил их на полную громкость и начал перебивать участников пресс-конференции, а также высказывать резкие критические замечания в их адрес.

Социал-демократы, в том числе Калиняк, попытались отобрать у Матовича микрофон. Спор завершился потасовкой, которая прекратилась после появления на месте событий сотрудника полиции.

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Как сообщало ИА Регнум ранее, в мае 2023 года в парламенте Грузии произошла драка. Поводом стала дискуссия о возобновлении авиасообщения с Россией. Депутат от оппозиции Георгий Вашадзе с трибуны раскритиковал власти Грузии за восстановление авиасообщения, а когда он вернулся на своё место в зале, депутат правящей партии Ираклий Берая вступил с ним в спор, который перешёл в драку.

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