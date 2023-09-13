Москва, 13 сентября, 2023, 19:10 — ИА Регнум. Вступление в Европейский союз новых государств будет означать для него только дополнительные расходы без каких-либо серьёзных приобретений, считает Виктор Мизин, политолог, сотрудник подразделения Центра международной безопасности ИМЭМО РАН. Об этом он заявил 13 сентября корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что ЕС начнёт готовиться к очередному расширению Евросоюза.

По словам Мизина, это очень странный шаг, так как в действительности он означает отсутствие серьёзных приобретений, а только лишь одни новые расходы, поскольку к ЕС надеются присоединиться в основном балканские страны.

«Все очень хотят, — сказал Мизин. — И стимул очень простой. Когда Польша в своё время стала членом Европейского союза, в польскую экономику полились миллиардные потоки евро, которые стимулировали её взлёт. Но и сейчас лидеры балканских государств ждут, что к ним тоже потекут такие же деньги. И это тоже странно, так как в ЕС считают, что надо решать свои проблемы, а не чужие».

Таким образом, заявления фон дер Ляйен — это чисто политический жест. Как заметил Мизин, у ЕС непростые проблемы — «его экономику колбасит», а потому расширению ЕС будут сопротивляться даже в Брюсселе, причём на самых верхах.

Действия властей ЕС, решивших включить в состав союза новые государства, объясняются попыткой Брюсселя выступить серьёзной силой и образцом для подражания, заявил корреспонденту ИА Регнум Иван Лошкарёв, доцент кафедры политической теории МГИМО.

«Причина простая — в текущих условиях, когда есть кризисы и внутреннее недовольство, Европейскому союзу очень важно показать, что есть страны, народы, которые по-прежнему видят в ЕС образец для подражания и что-то такое, к чему стоит присоединиться, — сказал он. — Этот демонстрационный эффект для Евросоюза очень важен. Лет 15 назад это называлось нормативной силой ЕС. Поэтому я вижу здесь исключительно демонстративную логику».

При этом он согласился, что новые члены ЕС, разумеется, не будут соответствовать всем критериям, которые требуются для вхождения в Евросоюз. Кроме того, есть ещё две проблемы. Первая — это распределение фондов ЕС: совершенно очевидно, что входящим в ЕС государствам потребуется немного больше фондов, чем старым членам Евросоюза.

«Возникает проблема, как справедливо поделить этот пирог, — констатировал Лошкарёв. — Вторая история связана с тем, что через Балканы пролегает мощный миграционный коридор. Почти 10 лет мигранты прибывают в Восточное Средиземноморье и дальше транзитом идут в ЕС. Теперь же ЕС придётся по-новому думать, что с этим делать. Раз изменятся границы, то изменится и способ их мониторинга. Очевидно, что потребуются деньги на новые формы пограничного контроля».

По словам эксперта, это огромный вызов, с которым ЕС не справляется уже сейчас. А с учётом приёма новых членов будет не лучше.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Урсулы фон дер Ляйен, ЕС готов идти на изменение своих конвенций в случае расширения и уже сейчас должен делать шаги в эту сторону. Она также заметила, что Евросоюз сможет работать и тогда, когда в его составе будет более 30 членов.

До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС должен активизировать подготовку к новому этапу расширения и возможному вступлению десяти новых членов. Между тем сейчас официальный статус кандидатов на вступление в ЕС имеют Албания, Турция, Северная Македония, Черногория, Сербия, Молдавия, Украина, а также Босния и Герцеговина.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС должен быть готов принять новых членов к 2030 году.