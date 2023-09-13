Благовещенск, 13 сентября, 2023, 18:38 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин, завершая поездку в Дальневосточный федеральный округ, провёл встречу с губернатором Амурской области Василием Орловым, сообщила 13 сентября пресс-служба Кремля.

Артем Геодакян/ТАСС

В ходе встречи Путин поручил Орлову уделять личное внимание оказанию необходимой помощи семьям участников специальной военной операции (СВО). Глава региона в частности доложил президенту о том, как оказывается помощь таким семьям. «Личное внимание нужно. Просто ваше личное внимание как к одному из абсолютных приоритетов», — сказал Путин.

Также губернатор рассказал о росте Валового регионального продукта (ВРП) в регионе. Этот показатель вырос в Амурской области за 5 лет в 2 раза и в 2023 году достигнет 618 млрд рублей, а в следующем году может добраться до отметки 670 млрд рублей.

Орлов отметил, что рост ВРП вызван реализацией крупных проектов. По его словам, в этом году объем инвестиций в основной капитал составит 485 млрд рублей. «Мы среди дальневосточных регионов лидируем по привлечению инвестиций в государственно-частное партнерство. У нас порядка 46 млрд рублей задействовано по этим программам», — пояснил он.

Орлов добавил, что в регионе растут собственные доходы. Так, в этом году они ожидаются на уровне 89 млрд рублей, в 2021-м составляли 51 млрд рублей.

Также в Кремле сообщили, что Путин в ходе своей поездки на Дальний Восток посетил 13 сентября Амурский газоперерабатывающий завод, принял участие в работе Восточного экономического форума, провёл переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном и посетил космодром Восточный.

Кроме того, глава государства принял участие в церемонии присвоения имён двум арктическим танкерам, церемониях первого пуска оборудования обогатительной фабрики горно-металлургического комбината «Удокан» в Забайкалье, запуска расширенных мощностей горно-обогатительного комплекса золоторудной компании «Павлик» в Магаданской области и запуска модернизированного комплекса по добыче и переработке титаномагнетитовых руд в Амурской области.