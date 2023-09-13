Симферополь, 13 сентября, 2023, 18:33 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ России задержали в Крыму участника украинского нацбата, причастного к продовольственной блокаде полуострова. Об этом сообщили 13 сентября журналистам в пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум

54-летнего жителя Крыма задержали и поместили под арест на два месяца. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за участие в незаконном вооруженном формировании, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

По данным следствия, в 2017 году мужчина добровольно вступил в созданное на Украине крымско-татарское формирование имени Номана Челебиджихана (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Его привлекали к вооружённой охране пункта постоянной дислокации батальона и так называемой продовольственной блокаде Крыма. Вместе с украинскими пограничниками он досматривал транспортные средства, пересекающие границу.

Как сообщало ИА Регнум, 4 сентября ФСБ проинформировала о задержании в Херсонской области главаря украинской группировки, участвовавшей в блокаде Крыма. Это житель Геническа 1973 года рождения, лидер ячейки экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и участник вооружённого формирования имени Номана Челебиджихана.