Космодром «Восточный», Амурская область, 13 сентября, 2023, 18:17 — ИА Регнум. Ответный визит президента России Владимира Путина в КНДР пока не планируется, сообщил 13 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын

«Пока таких планов нет. Но ещё раз повторяю, что это наш сосед, в наших интересах развивать те отношения, которые соответствуют нашим интересам», — отметил представитель Кремля.

По его словам, на полях саммита России и КНДР достигнута договорённость о поездке министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Пхеньян в октябре.

Как передавало ИА Регнум, Владимир Путин и Ким Чен Ын встретились и провели переговоры 13 сентября на космодроме Восточный. Северокорейский руководитель посетил Россию впервые с 2019 года. Беседа Путина и Кима продолжалась более пяти часов.

Президент России назвал переговоры с северокорейским коллегой продуктивными. По словам Путина, переговоры прошли с откровенным обменом мнениями.