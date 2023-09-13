Благовещенск, 13 сентября, 2023, 18:09 — ИА Регнум. На полях саммита России и КНДР достигнута договорённость о поездке министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Пхеньян в октябре. Об этом 13 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Юрий Смитюк/ТАСС

«Также уже в октябре мы будем ожидать контакты по линии министров иностранных дел. По крайней мере, главы поручили министрам договориться о такой встрече», — сказал Песков.

Он напомнил, что во время пандемии Северная Корея была закрыта, а теперь ограничения сняты, поэтому нужно пользоваться этим.

Кроме того, Песков добавил, что в ближайшее время будет обсуждаться проведение межправительственной комиссии.

Как передавало ИА Регнум, Владимир Путин и Ким Чен Ын встретились и провели переговоры 13 сентября на космодроме Восточный. Северокорейский руководитель посетил Россию впервые с 2019 года. Беседа Путина и Кима продолжалась более пяти часов.

Президент России назвал переговоры с северокорейским коллегой продуктивными. По словам Путина, переговоры прошли с откровенным обменом мнениями.

Как отметил Лавров, Россия и КНДР будут развивать взаимовыгодное сотрудничество, которое не будет подвержено незаконному давлению Запада.