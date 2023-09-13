Ереван, 13 сентября, 2023, 18:02 — ИА Регнум. Армения, чьи интересы Россия защитила во время конфликта в Нагорном Карабахе, больше не может полагаться на Москву как на гаранта безопасности. Причина кроется в украинском конфликте, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян в опубликованном 13 сентября интервью изданию Politico.

Александр Патрин/ТАСС Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Он отметил, что Россия, пока развивался украинский конфликт, стремилась избежать разрыва связей с Азербайджаном и Турцией.

«Армения больше не может полагаться на Москву как на гаранта своей безопасности, даже несмотря на то, что растут опасения по поводу возобновления открытого конфликта с Азербайджаном», — сказал Пашинян.

По его словам, стратегия Еревана должна заключаться в стремлении к максимальному сокращению зависимости от других в текущих условиях. В Армении хотят, чтобы страна была независимой, суверенной, и при этом могла не попасть в центр столкновений между Западом и Востоком, Севером и Югом.

«Не может быть случая, когда Армения станет «прокси», — заключил Пашинян.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Пашинян заявил, что Армения не является союзником России в украинском конфликте, хотя у стран Запада сложилось иное мнение. По словам гендиректора Центра политической информации Алексея Мухина, эти слова следует толковать как попытки армянского премьера заигрывать с Западом. Однако, уверен эксперт, любви и взаимности Пашиняну не видать — западные политики постоянно всех обманывают.