Москва, 13 сентября, 2023, 18:01 — ИА Регнум. Председатель КНДР Ким Чен Ын живо интересовался возможностями сотрудничества с Россией в медицине и образовании, сообщил 13 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Владимир Смирнов/ТАСС Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын

«Живо интересовался лидер Северной Кореи нашей медициной. Сотрудничество в этой области представляет большой интерес», — сказал он журналистам.

Также Ким Чен Ына интересовало сотрудничество в сфере образования и другие темы, связанные с гуманитарным сотрудничеством, добавил представитель Кремля.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились и провели переговоры 13 сентября на космодроме Восточный. Северокорейский руководитель посетил Россию впервые с 2019 года. Беседа Путина и Кима продолжалась более пяти часов.

Ранее Песков заявил, что Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын с глазу на глаз обсудили ситуацию в мире и регионе.