Париж, 13 сентября, 2023, 17:58 — ИА Регнум. Вступление Украины в НАТО не принесёт мир на европейский континент, поскольку будет расценено Россией как провокация, заявил 13 сентября бывший президент Франции Николя Саркози.

Zuma/TASS Экс-президент Франции Николя Саркози

Украине для её собственной безопасности и для безопасности всего континента нужно не вступление в НАТО, а получение гарантий со стороны ООН или иных международных организаций, считает Саркози.

Из украинского кризиса Россия и Запад могут выйти одним из двух способов: либо «уничтожив друг друга», либо начав переговоры, сказал политик в эфире BFMTV.

Россия и Европа являются соседями и вполне могут взаимодействовать, и главным препятствием для мирного выхода из кризиса является позиция Вашингтона, сказал Саркози.

«США хотят, что Европа была им подконтрольна. А я хочу, чтобы Европа была независимой», — заявил политик.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 16 августа бывший президент Франции заявил, что Крым является исторически российским регионом и что его жители считают себя частью России, а потому планы Украины «вернуть» Крым — иллюзия. Также Саркози заявил, что Украине «не место» в ЕС и она никогда не будет его частью. Украине следовало бы быть «мостом» между Россией и Европой, добавил он.

Во Франции нарастает мнение о необходимости поддержания нормальных отношений с Россией, и выступление Саркози, всё ещё пользующегося популярностью у общественности, о принадлежности Крыма России тому подтверждение, отмечал в беседе с ИА Регнум старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.