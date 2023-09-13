Космодром «Восточный», Амурская область, 13 сентября, 2023, 17:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин рассказал лидеру КНДР Ким Чен Ыну о транспортных возможностях РФ, сообщил 13 сентября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Известия/Дмитрий Коротаев

По его словам, северокорейский руководитель живо интересовался всеми областями сотрудничества. Президент рассказал ему о транспортных возможностях России, а министр транспорта Виталий Савельев добавил информацию.

«И какая наша аэропортовая сеть, и сколько у нас портов, и как вообще работает транспортная система и авиация наша», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что это хороший повод и возможность для двустороннего сотрудничества. И, отметил он, северокорейцы в этом заинтересованы.

Также Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын с глазу на глаз обсудили ситуацию в мире и регионе. Песков информировал, что лидер КНДР давал свои пояснения, которые были весьма интересны для российского президента.

Кроме того, рассказал пресс-секретарь президента, если у КНДР возникнет соответствующее желание, представитель этой страны может отправиться в космос, этот вопрос обсуждался на встрече лидеров двух стран.

Как передавало ИА Регнум, Владимир Путин и Ким Чен Ын встретились и провели переговоры 13 сентября на космодроме Восточный. Северокорейский руководитель посетил Россию впервые с 2019 года. Беседа Путина и Кима продолжалась более пяти часов.

Президент России назвал переговоры продуктивными, они прошли с откровенным обменом мнениями.

По итогам встречи глава России сообщил, что Ким Чен Ын посетит вуз во Владивостоке и завод в Комсомольске-на-Амуре, где производится гражданская и боевая техника.