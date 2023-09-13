Москва, 13 сентября, 2023, 17:37 — ИА Регнум. Российские власти ищут механизмы для стабилизации курса рубля, Сбербанк тоже внёс ряд предложений. Об этом 13 сентября заявил глава банка Герман Греф в интервью на канале «Россия 24».

Владимир Смирнов/ТАСС

«То, что делается сейчас для стабилизации курса, этого недостаточно. Центральный банк это хорошо понимает, и правительство. И поэтому они ведут активную работу с тем, чтобы разобраться, во-первых, в причинах, и второе — найти механизмы решения этой проблемы», — сказал Греф.

Он добавил, что Сбербанк предложил властям шесть разных мер, которые помогут стабилизировать ситуацию. При этом он отказался их называть, отметив, что это не то, что нужно публично обсуждать.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Греф заявил, что курс рубля по отношению к доллару неоправданно занижен. По его словам, в Сбербанке сделали анализ фундаментальной стоимости рубля и пришли к выводу, что справедливый курс должен быть на уровне 80–85 рублей.

Он добавил, что при соответствующих шагах со стороны российского правительства и применении механизма регулирования есть возможность выйти на такой уровень. В числе причин ослабления курса рубля Греф назвал рост доли импорта и отток капитала из РФ.