Москва, 13 сентября, 2023, 17:53 — ИА Регнум. Чехия, как и другие европейские страны, начинает дистанцироваться от Украины, а потому также вслед за Венгрией, Австрией и Германией отказалась выдворять из страны украинских беженцев. Такую точку зрения в беседе с ИА Регнум озвучил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее Чехия вслед за Венгрией, Австрией и Германией отказалась выдавать Украине беженцев, уклоняющихся от службы в ВСУ. Своё решение в правительстве страны объяснили европейской конвенцией, которая исключает выдачу за военные преступления, такие как уклонение от военной службы, дезертирство или неподчинение приказам.

«Действия Чехии, как и других европейских стран, нужно расценивать как шаги по дистанцированию от Украины. И если раньше в Евросоюзе было безусловное выполнение всех требований Украины, то сейчас многие страны начинают дистанцироваться, ставить в приоритет личные интересы и всё меньше хотят связывать себя с конфликтом», — поделился Оленченко.

Эксперт отметил, что, например, Польша отказывается открывать возможность импорту сельскохозяйственной продукции Украины, чтобы не создавать сложности для своих фермеров. Франция высказывается против импорта куриного мяса с Украины. Венгрия и Чехия не считают нужным отказывать украинским беженцам в возможности жить на их территориях.

«И, возможно, мы увидим и другие европейские страны в этом списке, страны, которые будут также дистанцироваться. И это предупреждение украинскому руководству, что реакция на их запросы не безгранична», — отметил Оленченко.

При этом, как заметил эксперт, по сообщению некоторых источников, Вашингтон, наоборот, пытается надавить на польскую прессу, чтобы та агитировала украинских беженцев возвращаться на родину и вступать в войска ВСУ. По мнению Оленченко, у поляков есть интерес в том, чтобы украинцы возвращались домой, чтобы таким образом там формировалось польское лобби. Эксперт допустил, что эта общественная прослойка может впоследствии активно выступать за объединение западной Украины с Польшей, что, безусловно, отражает интересы Варшавы.

Ранее президент Украины заявил, что сокращение помощи Киеву со стороны Запада может вызвать недовольство миллионов украинских беженцев, находящихся в странах Европы. По его словам, невозможно предсказать, «как миллионы украинских беженцев в европейских странах отреагируют на то», что их страну оставят без поддержки.

До этого в Австрии сообщили, что правительство страны не станет депортировать украинцев призывного возраста.

При этом Польша начала выдачу киевским властям мужчин призывного возраста, незаконно уехавших с Украины после начала российской спецоперации. По информации погранохраны Польши, после начала СВО в страну прибыли порядка 2,87 млн жителей Украины в возрасте от 18 до 60 лет. За прошедший период около 2,8 млн из них покинули республику.

Обозреватель китайского издания Asia Times Стивен Брайен 5 сентября сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский стал добиваться от европейских государств депортации выехавших туда украинских граждан, так как ВСУ несут чудовищные потери. По информации журналиста, идут дискуссии по этому поводу Киева с Варшавой и Кишинёвом.