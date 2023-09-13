Москва, 13 сентября, 2023, 17:26 — ИА Регнум. В Эстонии таможенники развернули на границе первую машину с российскими госномерами после введения запрета на въезд, сообщила 13 сентября Федеральная таможенная служба РФ.

Петр Ковалев/ТАСС

«Как рассказал водитель, при въезде в пункт пропуска Нарва-1 эстонские таможенники сообщили ему о запрете ввоза данной категории автомобилей, после чего он был направлен обратно на территорию России», — говорится в сообщении.

По данным ФТС, у водителя двойное гражданство — России и Литвы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса заявила, что въезд автомобилей с российской регистрацией на территорию республики запрещён с 13 сентября.

Запрет вступил в силу в 10:00 по местному времени (совпадает с московским). Он обусловлен санкциями Евросоюза.

В случае, если Эстония дойдёт до конфискации российских активов, Россия оперативно примет крайне чувствительные меры, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.