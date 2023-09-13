Москва, 13 сентября, 2023, 17:23 — ИА Регнум. Если у КНДР возникнет соответствующее желание, представитель этой страны может отправиться в космос, вопрос обсуждался на встрече президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном на космодрома Восточный, заявил 13 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы говорили о том, что, при желании северокорейской стороны, можно подготовить и запустить в космос северокорейского космонавта», — сказал Песков журналистам.

Ранее Песков также отмечал, что на переговорах Путин и Ким Чен Ына 13 сентября обсуждался в том числе и вопрос о взаимодействии в космической сфере.

Лидер КНДР в сентябре 2023 года совершает визит в Россию. 13 сентября Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в составе делегаций, а затем пообщались один на один. Лидер КНДР сообщил, что в ходе переговоров обсуждались в том числе вопросы военного характера.

Президент России в начале встречи предложил руководителю Северной Кореи обсудить вопросы экономического взаимодействия, темы гуманитарного характера и ситуацию в регионе. Несмотря на санкции ООН, которые Россия соблюдает, у РФ и КНДР хорошие перспективы сотрудничества в военно-технической сфере, добавил Владимир Путин.

Встреча российского президента Владимира Путина и Ким Чен Ына будет иметь важнейшее глобальное значение и затрагивать в первую очередь вопросы безопасности и сотрудничества двух стран, отмечал в беседе с ИА Регнум кандидат исторических наук, политолог, заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов.