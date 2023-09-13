Владивосток, 13 сентября, 2023, 17:33 — ИА Регнум. Темам, связанным с влиянием современных технологий на российское общество и мир в целом, были посвящены дискуссии на полях Восточного экономического форума, который проходил с 10 по 13 сентября во Владивостоке.

РИА Новости/ Евгений Биятов

Так, тенденции наднационального сотрудничества в сфере технологий и перспективы России на рынках Азии и Африки обсудили эксперты на сессии «Ворота в многополярный мир: страны глобального Юга в новой архитектуре международного ИТ-бизнеса».

Директор АНО «Центр компетенций по глобальной ИТ-кооперации» Вадим Глущенко отметил волюнтаристское поведение Запада по отношению к мировому большинству, к странам глобального Юга. По его словам, пример России показывает, что любую страну, любой народ могут в одночасье «отменить» в онлайн-пространстве и подвергнуть цифровой дискриминации.

В таких условиях мировое большинство всерьёз задумывается о цифровом суверенитете и форматах нового цифрового сотрудничества, например, о формировании устойчивого цифрового диалога между государствами. Россию можно считать страной, уже достигшей цифрового суверенитета. Она обладает уникальным товаром — цифровизацией госуправления.

«Западные игроки ушли с нашего рынка, мы остались сами с собой. И у нашей ИТ-отрасли действительно очень и очень хороший потенциал», — сказал Глущенко.

Особенно интересные партнёры для России — Индонезия, где наблюдается большой спрос на передовые решения в сегментах финансовых технологий, логистики и электронной торговли, и ЮАР. В последней востребованы цифровые решения в области развития инфраструктуры широкополосного доступа в интернет, кибербезопасности, ИИ, облачных и финансовых технологий.

Торговый представитель Российской Федерации в Индонезии Александр Свинин подчеркнул, что привлекательность ИТ-рынков стран большого Юга не означает мгновенной выгоды для отечественных экспортёров. Он призвал российские компании подходить к экспорту как к инвестиционному проекту, для которого следует учитывать риски и выстраивать прогнозы.

«Не все здесь возможно сделать удаленно, надо на этих рынках и физически присутствовать, а это, опять же, требует дополнительных средств и возможностей», — пояснил выступающий.

По словам генерального директора WIB Group Тандила Фикени, Россия для ЮАР — страна-ориентир в области цифровизации. Переход к цифровизации требует понимания того, что произойдёт с людьми и их рабочими местами. В России эти вопросы решаются: уровень технологий высок при одновременном обеспечении высокой занятости.

Тему порядка в медиасреде обсуждали на сессии «Экономика внимания: где границы и зоны ответственности за контент?»

Директор по коммуникациям АНО «Россия — страна возможностей» Сергей Коляда привёл статистику потребления жителями России сетевого контента. Подростки в среднем проводят в Сети чуть больше 6 часов в день, люди в возрасте 18–24 лет и 24–34 лет — 5 часов 52 минуты и 4 часа 51 минуту соответственно. Далее идут такие цифры: 35–44 года — 4:26, 45–54 года — 3:47, 55–64 года — 2:49, 65+ лет — 1:20. В среднем на человека получается 4 часа 9 минут в день. Две трети этого времени тратится на соцсети, видео, мессенджеры, игры и электронную коммерцию.

При этом около 80% молодых россиян (от 16 до 35 лет) потребляют просветительский контент. 57% делают это, чтобы развить эрудицию, 51% — для получения полезных навыков в жизни, 33% — для работы, 20% — для учёбы.

Из-за огромного разнообразия информации внимание пользователей становится главной валютой в медиасреде, отметил Коляда.

Медиаменеджер, руководитель пиар-агентства «Социалити» Илья Лочканов заявил, что сегодня в медиапространстве на первые позиции выходят смыслы. Их роль огромна в условиях, когда зарождается концепция России как медийного государства. Новые медиа конкурируют с классическими: Telegram-каналы и военкоры с аудиторией большей, чем у медиахолдингов, играют большую роль.

«И это отличительная особенность, это новая действительность, в которой мы живем», — заявил Лочканов.

Государству крайне важно говорить с населением и выстраивать правильную, чёткую политику в социальных сетях — это стратегическая защита интересов страны, подчеркнул начальник управления по работе с ДФО АНО «Диалог Регионы» Андрей Новиков.

Он перечислил главные тенденции, которые формируют тренды в современном медиапространстве. Это огромное количество фейковой информации, актуальность доверия в пространстве контента, а также то, что к производству контента имеют отношение не только профессионалы, но потенциально все участники интернет-коммуникации. В связи с этим встаёт вопрос о необходимости воспитания людей, создающих медиа, заключил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, в августе глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что в России не хватает 500–700 тыс. IT-специалистов, хотя в 2022 году кадровая база отрасли увеличилась на 13%. В отрасли работают 740 тыс. человек, но нужны ещё кадры для поддержания высоких темпов развития, отметил он.