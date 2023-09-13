Вашингтон, 13 сентября, 2023, 17:00 — ИА Регнум. Проблемы в работе американской разведки могут привести к конфликту с Россией, сообщил журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш на своей странице на платформе Substack.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, уверенность Вашингтона в успехе Киева в конфликте может основываться на «безумно оптимистичных» докладах разведывательного управления минобороны США.

По информации журналиста, власти США не получают «политически неудобные» разведывательные данные.

«Если это не остановить, (это) может привести недальновидный Белый дом к расширенной войне с Россией, которой никто не хочет», — пишет Херш.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Херш заявил, что сотрудники ЦРУ заранее предупреждали госсекретаря США Энтони Блинкена, что контрнаступление Украины не будет успешным.

На ожиданиях от наступления ВСУ строились большие планы, а встреча по украинскому урегулированию в Джидде должна была стать венцом этого наступления, однако Россия не даёт ВСУ продвигаться, добавил он.