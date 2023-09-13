Хельсинки, 13 сентября, 2023, 16:54 — ИА Регнум. В Финляндии трёх граждан обвинили в преступлениях с террористическими намерениями, в том числе в планировании убийства экс-премьера страны Санны Марин, пишет газета Helsingin Sanomat.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что радикальная группировка готовилась также к террористическим преступлениям.

По данным следствия, подозреваемые готовились к убийству экс-премьера с помощью автоматического оружия, напечатанного на 3D-принтере.

Сообщается, что полицейские конфисковали у злоумышленников четыре единицы огнестрельного оружия, произведённого с помощью 3D-печати. Они планировали устроить теракт на рыночной площади Лахти в августе 2022 года.

Как сообщало ИА Регнум, 6 апреля Санна Марин ушла с поста главы правительства. Как отметила Марин, она будет продолжать политическую деятельность как рядовой член партии. Она также сообщила, что это были исключительно трудные годы и времена.