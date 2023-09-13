Лондон, 13 сентября, 2023, 16:50 — ИА Регнум. При атаке ВСУ на судоремонтный завод (СРЗ) имени Орджоникидзе в Севастополе использовались ракеты Storm Shadow, сообщил 13 сентября британский телеканал Sky News, ссылаясь на западных и украинских чиновников.

Сергей Мальгавко/ТАСС Дым от пожара на южной площадке Севморзавода после обстрела ВСУ

«Это были Storm Shadow», — сказал один из источников телеканала.

Как передавало ИА Регнум, Министерство обороны РФ сообщило 13 сентября, что ВСУ выпустили по судоремонтному заводу в Севастополе десять крылатых ракет. Средства ПВО уничтожили семь из них, остальные ракеты противника повредили два российских корабля, находившиеся на ремонте.

Кроме того, патрульный корабль «Василий Быков» уничтожил все три украинских безэкипажных катера, которые пытались атаковать отряд кораблей на морском переходе.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате ночной атаки, по предварительным данным, пострадали 24 человека, четверо из которых находятся в состоянии средней степени тяжести.

Позднее командующий ВВС Украины Николай Олещук уточнил, что ВСУ нанесли удар по территории Крыма при помощи авиации. Также он пообещал новые удары.