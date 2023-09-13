* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 13 сентября, 2023, 16:49 — ИА Регнум. Журналиста Андрея Караулова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) обвинили в незаконном предпринимательстве. Об этом 13 сентября сообщает bfm.ru.

Михаил Терещенко/ТАСС Андрей Караулов (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

Отмечается, что это уже третье уголовное дело в отношении бывшего ведущего программы «Момент истины».

По информации издания, в этот раз поводом стала сдача Карауловым 11 квартир в Москве в аренду. При этом защита утверждает, что журналист официально платил с доходов от сдачи каждой квартиры подоходный налог в размере 13%, адвокат Караулова обратил внимание на создание полицией «опасного прецедента».

Защитник уточнил, что Симоновский суд Москвы 28 апреля по ходатайству дознания наложил арест на эти квартиры как на орудие преступления, при этом он запретил отчуждать имущество в пользу третьих лиц, в частности, сдавать в аренду.

Уточняется, что уголовное дело по части 1-й статьи 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство») было возбуждено ещё 30 марта.

По словам адвоката журналиста Александра Обозова, следствие посчитало, что Караулов совершил преступление, поскольку не зарегистрировался как индивидуальный предприниматель.

Как передавало ИА Регнум, в марте в отношении журналиста Андрея Караулова было возбуждено уголовное дело о клевете. Дело было возбуждено по заявлению режиссёра Никиты Михалкова, которого Караулов публично обвинил в вырубке леса в Нижегородской области.

Ранее журналист был объявлен МВД РФ в розыск по статье Уголовного кодекса РФ. В начале ноября 2022 года в доме журналиста по заявлению главы «Ростеха» Сергея Чемезова о клевете были проведены обыски, а сам Караулов рассказал, что находится в Дубае на лечении и намерен вернуться на Родину после операции на сердце. В реестр иноагентов журналист Караулов был включён в июне текущего года.