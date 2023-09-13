Экономист Новикова: в ЕС усилится промышленный спад из-за цен на ресурсы
Москва, 13 сентября, 2023, 17:11 — ИА Регнум. Конкурентоспособность экономики еврозоны становится всё ниже, причём ситуация усугубляется из-за разрыва отношений с Россией, считает Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова. Об этом она заявила 13 сентября корреспонденту ИА Регнум.
Ранее Евростат сообщил, что по итогам июля 2023 года суммарный спад промышленного производства в странах еврозоны составил 1,1%, хотя аналитики ранее прогнозировали 0,9%.
Как пояснила Новикова, экономика Евросоюза на сегодняшний день испытывает трудности, так как в условиях переформатирования существующих глобальных цепочек стоимости ЕС терпит поражение и постепенно уходит на второй план. Объясняется это несколькими причинами.
«Во-первых, Европа лишена дешёвых природных ресурсов по причине разрыва отношений с Россией, в связи с чем конкурентоспособность европейской продукции в рамках мировой экономики становится гораздо ниже, — объяснила Новикова. — Во-вторых, США используют текущую ситуацию для привлечения лучших ресурсов Европы в свою экономику: это и кадры, и компании, и отдельные технологии».
Поэтому в экономике ЕС наблюдается промышленный спад, который дополнительно ведёт к усилению безработицы.
«Дорогие энергоресурсы увеличивают стоимость продукции и услуг, что, в свою очередь, влияет на инфляцию: цены растут. Всё это может привести Европу к тяжёлым экономическим последствиям не только в 2023 году, но и в 2024-м, так как стоимость природных ресурсов, технологии и рынки сбыта являются залогом успеха и процветания любой экономики», — подытожила эксперт.
Ранее ИА Регнум сообщало, что в начале 2023 года Евростат заявил о серьёзном подорожании (больше чем на 40%) зерновой продукции в странах ЕС. Яйца выросли в цене на 43%, а молочная продукция — на 31%.
В III квартале 2022 года существенно вырос общий дефицит государственных бюджетов стран Евросоюза по сравнению со II кварталом 2022 года. Общий объём госрасходов с учётом сезонных колебаний вырос в еврозоне примерно на 58 млрд евро по сравнению с предыдущим кварталом, а общие доходы увеличились примерно на 15 млрд евро.
Также, если верить Евростату, с I квартала 2023 года зона евро пребывает «в состоянии технической рецессии», которая определяется последовательным экономическим спадом в течение двух кварталов подряд.