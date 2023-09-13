Москва, 13 сентября, 2023, 17:11 — ИА Регнум. Конкурентоспособность экономики еврозоны становится всё ниже, причём ситуация усугубляется из-за разрыва отношений с Россией, считает Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова. Об этом она заявила 13 сентября корреспонденту ИА Регнум.

ТАСС/EPA/PHILIPP GUELLAND

Ранее Евростат сообщил, что по итогам июля 2023 года суммарный спад промышленного производства в странах еврозоны составил 1,1%, хотя аналитики ранее прогнозировали 0,9%.

Как пояснила Новикова, экономика Евросоюза на сегодняшний день испытывает трудности, так как в условиях переформатирования существующих глобальных цепочек стоимости ЕС терпит поражение и постепенно уходит на второй план. Объясняется это несколькими причинами.

«Во-первых, Европа лишена дешёвых природных ресурсов по причине разрыва отношений с Россией, в связи с чем конкурентоспособность европейской продукции в рамках мировой экономики становится гораздо ниже, — объяснила Новикова. — Во-вторых, США используют текущую ситуацию для привлечения лучших ресурсов Европы в свою экономику: это и кадры, и компании, и отдельные технологии».

Поэтому в экономике ЕС наблюдается промышленный спад, который дополнительно ведёт к усилению безработицы.

«Дорогие энергоресурсы увеличивают стоимость продукции и услуг, что, в свою очередь, влияет на инфляцию: цены растут. Всё это может привести Европу к тяжёлым экономическим последствиям не только в 2023 году, но и в 2024-м, так как стоимость природных ресурсов, технологии и рынки сбыта являются залогом успеха и процветания любой экономики», — подытожила эксперт.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в начале 2023 года Евростат заявил о серьёзном подорожании (больше чем на 40%) зерновой продукции в странах ЕС. Яйца выросли в цене на 43%, а молочная продукция — на 31%.

В III квартале 2022 года существенно вырос общий дефицит государственных бюджетов стран Евросоюза по сравнению со II кварталом 2022 года. Общий объём госрасходов с учётом сезонных колебаний вырос в еврозоне примерно на 58 млрд евро по сравнению с предыдущим кварталом, а общие доходы увеличились примерно на 15 млрд евро.

Также, если верить Евростату, с I квартала 2023 года зона евро пребывает «в состоянии технической рецессии», которая определяется последовательным экономическим спадом в течение двух кварталов подряд.