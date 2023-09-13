Благовещенск, 13 сентября, 2023, 16:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин посетил Амурский газоперерабатывающий завод, сообщили в пресс-службе Кремля 13 сентября.

Михаил Метцель/POOL/РИА Новости Владимир Путин посещает Амурский газоперерабатывающий завод

«Строительство Амурского газоперерабатывающего завода ведётся с октября 2015 года в рамках Восточной газовой программы «Газпрома» на территории опережающего развития «Амурская». На предприятии перерабатывается газ Ковыктинского и Чаяндинского месторождений, поступающий по газопроводу «Сила Сибири», — отметили в пресс-службе.

Проектная мощность завода после пуска в эксплуатацию всех шести производственных линий составит 42 млрд кубометров переработки природного газа в год, после выхода на полную мощность ГПЗ ежегодно будет выпускать 38 млрд кубометров метановой фракции, сообщили в Кремле.

Весь метан будет направляться в Китай по договорам долгосрочной поставки. Кроме того, предприятие будет ежегодно производить 60 млн кубометров сверхчистого гелия.

«Гелий, очищенный почти до ста процентов, является одним из ключевых продуктов завода и востребованным элементом для высокотехнологичных отраслей промышленности. По объёму его производства Амурский ГПЗ станет мировым лидером», — отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА Регнум ранее, Владимир Путин в ходе своей поездки на Дальний Восток принял участие в работе Восточного экономического форума, провёл переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном и посетил космодром Восточный.

Кроме того, глава государства принял участие в церемонии присвоения имён двум арктическим танкерам, церемониях первого пуска оборудования обогатительной фабрики горно-металлургического комбината «Удокан» в Забайкалье, запуска расширенных мощностей горно-обогатительного комплекса золоторудной компании «Павлик» в Магаданской области и запуска модернизированного комплекса по добыче и переработке титаномагнетитовых руд в Амурской области.