Владивосток, 13 сентября, 2023, 16:37 — ИА Регнум. Россия по дипломатическим каналам выступила с демаршем перед Азербайджаном из-за заявления Баку о непризнании выборов в новых регионах, сообщила 13 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

Алексей Коновалов/ТАСС

Захарова назвала заявление Баку неприемлемой оценкой. По её мнению, это не соответствует союзническим отношениям России и Азербайджана.

«Мы высказали всё по этому поводу. Мы исходим из того, что в Баку должны относиться к вопросу территориальной целостности нашей страны с тем же уважением, на которое партнёры рассчитывают уже с нашей стороны, когда речь заходит о территориальной целостности Азербайджанской Республики», — заявила дипломат.

9 сентября МИД Азербайджана опубликовал на своём сайте заявление, в котором отметил, что Баку и Киев признают и поддерживают суверенитет и территориальную целостность друг друга, а выборы на территориях, которые международное сообщество считает украинскими, не имеют никакой юридической силы.

Как передавало ИА Регнум, в единый день голосования в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях впервые после их воссоединения с Россией прошли выборы. Четыре региона продемонстрировали самую высокую в стране явку. В большинстве регионов России голосование проходило три дня — с 8 по 10 сентября. Оно касалось выборов губернаторов и местных парламентов. Кроме того, проводились довыборы депутатов Госдумы.

Президент России Владимир Путин отметил мужество, проявленное работниками избирательных комиссий. Они обеспечивали проведение выборов в условиях обстрелов, спускались в убежища, а потом возвращались из них, чтобы продолжить работу.

По словам первого зампредседателя Координационного совета по общественному контролю за голосованием ОП РФ Александра Малькевича, жители новых регионов шли на выборы как на праздник, они поддержали сам факт воссоединения с Россией. Людям нужна мирная жизнь и социальные ритуалы, добавил он.

Эксперт в сфере международных отношений, политический обозреватель и радиоведущий из США Стивен Гил призвал поддержать желание новых регионов России выбирать будущее. Он заявил о необходимости донести до мировой общественности, что в новых субъектах РФ голосование проходит честно и прозрачно, а их жители стремятся выбирать своё будущее.

В свою очередь президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал прошедшие в России выборы образцовыми.