Москва, 13 сентября, 2023, 16:20 — ИА Регнум. Большинство регионов страны не используют систему вытрезвителей для борьбы с преступностью. Об этом 13 сентября заявил глава МВД России Владимир Колокольцев в ходе заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений.

Александр Кондратюк/РИА Новости

«В настоящее время учреждения открыты в 26 субъектах. Практически во всех регионах, где они есть, прослеживается динамика сокращения количества преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения», — сказал Колокольцев.

Он добавил, что в большинстве регионов эти возможности не используются.

При этом, как подчеркнул Колокольцев, в первом полугодии каждый четвёртый из граждан, находящихся в общественных местах в нетрезвом виде, не мог передвигаться самостоятельно или ориентироваться в окружающей обстановке.

Он отметил, что речь идёт о 100 тыс. лиц, подлежащих доставлению в спецорганизации. Министр призвал не оставлять эту проблему без внимания и не закрывать глаза на прямую угрозу жизни и здоровью граждан.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2022 года Колокольцев в ходе правительственного часа в Совете Федерации заявил, что вытрезвители нужно создавать во всех регионах России. Он отметил, что на тот момент в стране такие спецучреждения действовали всего в 19 субъектах.