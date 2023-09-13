Уфа, 13 сентября, 2023, 16:42 — ИА Регнум. Житель Уфы Фатхулла Исхаков получит 31 млн рублей в качестве компенсации морального вреда за то, что провёл 13 лет в колонии из-за преступления, которого не совершал. Такое решение вынес Ленинский районный суд Уфы, сообщил адвокат Виталий Буркин 13 сентября в своём Telegram-канале.

Telegram-канал Виталия Буркина Фатхулла Исхаков (справа) с адвокатом Виталием Буркиным

Ранее в этом году 86-летний уфимец и его адвокат добились отмены приговора, вынесенного в 1959 году. Тогда Фатхулле Исхакову было 22 года, суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима за покушение на убийство трёх человек.

«В июле мы подали иск к государству о взыскании компенсации морального вреда. И вот решение состоялось. Перевести страдания человека в денежную форму почти невозможно», — написал адвокат.

По словам Буркина, 31 млн рублей — мизерная сумма. Несправедливо осуждённый Фатхулла Исхаков провёл годы в античеловеческих условиях. За это время он потерял жену и родителей, его ребёнок фактически остался сиротой.

Пенсионера реабилитировали спустя 64 года после вынесения приговора, почти полвека он боролся за правду. В СССР после освобождения он был изгоем, поражённым во многих правах, добавил адвокат.

Сам Исхаков требовал за незаконное уголовное преследование 450 млн рублей. В эту сумму он включил «дом у моря» за 100 млн рублей, обслуживание и охрану дома, ежегодные отдых и лечение.

«Жил в аду, дайте пожить в раю», — привёл Буркин слова своего клиента.