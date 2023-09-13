Берлин, 13 сентября, 2023, 16:10 — ИА Регнум. Власти Германии планируют следовать рекомендациям Евросоюза о запрете для граждан России провозить отдельные товары, передаёт РИА Новости.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Германия не станет делать исключения из санкций ЕС для въезжающих в страну россиян — любые товары, подпадающие под эмбарго, могут быть конфискованы», — сказано в комментарии таможни Германии.

Также сообщается, что проверки и конфискации могут носить выборочный характер, а конфискуемые предметы будут направляться в том числе на переработку.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что ввоз гражданами России личных автомобилей на территорию ЕС будет расцениваться как «запрещённый импорт». Кроме того, россиянам запретили ввозить в ЕС косметику, чемоданы, смартфоны, ноутбуки, изделия из кожи и меха и даже средства личной гигиены.

Представители ряда стран, в том числе Литвы и Латвии, уже ввели запрет на пересечение границы на автомобилях, зарегистрированных в России. Власти Эстонии, помимо этого, также заявили, что рассмотрят возможность конфискации тех зарегистрированных в России автомобилей, которые уже находятся в Эстонии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что расизм, который исповедуют руководители ЕС, вырывается наружу, как гнойник, который не лечили. Захарова подчеркнула, что такие ограничения уже не могут объясняться ни стремлением причинить вред экономике России, ни желанием получить дополнительные преимущества для экономики самого ЕС.

Позже Еврокомиссия скорректировала свои инструкции, смягчив формулировки и призвав национальные службы стран-членов рассматривать каждый случай отдельно и соразмерно подходить к запретам. За разъяснениями по условиям ввоза личных вещей из России в ЕС стоит обращаться в компетентные национальные органы соответствующих государств, отметили в Брюсселе.

Еврокомиссия этим своим заявлением попыталась снять с себя ответственность за санкции против граждан России из-за непубличного давления со стороны ряда стран ЕС, заявила в беседе с ИА Регнум доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ, политолог Евгения Войко.