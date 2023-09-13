Брюссель, 13 сентября, 2023, 16:12 — ИА Регнум. Евросоюз принял решение снять с четырёх граждан России санкции, которые были введены из-за «угрозы и подрыва территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины», сообщил 13 сентября Совет ЕС.

Иван Шилов ИА Регнум

«В контексте пересмотра санкций Совет решил не продлевать санкции в отношении четырёх лиц», — отмечается в публикации.

Кто именно был исключён из санкционного списка, не уточняется. Это станет известно из Официального журнала ЕС, в котором в ближайшее время должны быть опубликованы соответствующие нормативные акты.

Как передавало ИА Регнум, агентство Reuters накануне сообщило, что Евросоюз решил не продлевать санкции в отношении бизнесмена Григория Берёзкина, бывшего главы Ozon Александра Шульгина и предпринимателя Фархада Ахмедова.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 6 сентября в ходе пресс-конференции во время визита в Киев сообщил о передаче Украине средств, конфискованных у российских бизнесменов и предпринимателей. По его словам, сумма, которую Вашингтон передаст Киеву на реабилитацию, составляет 5,4 млн долларов.

Российская сторона неоднократно отмечала незаконность заморозки российских активов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это ограблением и подчеркнул, что западные страны обязаны разморозить активы безо всяких условий.