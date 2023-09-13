Москва, 13 сентября, 2023, 16:07 — ИА Регнум. В августе 2023 года доходы России от нефтяного экспорта выросли на $1,8 млрд — до $17,1 млрд. Об этом говорится в отчёте Международного энергетического агентства (МЭА).

Егор Алеев/ТАСС

Отмечается, что это произошло из-за того, что более высокие цены компенсировали сокращение объёма поставок.

В МЭА подчеркнули, что общий объём российского экспорта нефти в августе сократился на 150 тыс. баррелей в сутки (б/с) — до 7,2 млн б/с. Это на 570 тыс. б/с ниже, чем год назад.

Также отмечается, что поставки в Китай и Индию упали с 4,7 млн б/с в апреле и мае до 3,9 млн б/с в августе, но составили более половины общего объёма.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в августе произошёл резкий рост экспорта российских нефтепродуктов в Бразилию. Закупленный в прошлом месяце объём сырья втрое превысил показатели ближайшего конкурента России на местном рынке ― США. Закупки увеличились в 2,1 раза — до 920 тысяч тонн, а их стоимость выросла до $672,8 млн (в 2,4 раза). Для России такие показатели стали абсолютным рекордом как в денежном, так и абсолютном выражении.