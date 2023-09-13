Вашингтон, 13 сентября, 2023, 16:10 — ИА Регнум. По результатам июля объём промышленного производства в странах еврозоны снизился на 1,1 процента вместо прогнозируемого аналитиками уровня 0,9 процента. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные Статистической службы Евросоюза (Eurostat).

RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

Отмечается, что в июле спад промышленного производства наблюдался в Италии и Германии, при этом в Испании и Франции данный показатель демонстрировал прирост.

По мнению экспертов, без традиционного летнего всплеска активности в сфере туризма объём производства еврозоны может столкнуться со спадом по результатам третьего квартала.

В материале указано, что аналитики прогнозируют рост валового продукта еврозоны на 0,1 процента в июле–сентябре, при этом некоторые аналитики пересмотрели свои прогнозы в сторону сокращения ВВП еврозоны.

Эксперты полагают, что на ситуацию в еврозоне оказывает давление кризис, с которым столкнулся промышленный сектор Германии на фоне слабого спроса со стороны Китая.

Как передавало ИА Регнум, согласно прогнозу Института германской экономики, ВВП Германии по результатам 2023 года снизится на 0,5% из-за роста цен на энергоносители и высоких процентных ставок.

Наличие больших проблем признал канцлер Германии Олаф Шольц, который заявил, что экономика страны из-за сильной зависимости от экспорта ощутила на себе основную тяжесть ослабления мирового спроса.

Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова заявила, что в Евросоюзе сложилась действительно очень тяжёлая ситуация, которую не получится исправить манипуляциями Европейского центрального банка.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что политика европейского регулятора, направленная на повышение ставок в борьбе с инфляцией, может аукнуться экономическими шоками и глубокой рецессией. Новикова уверена — с прогнозами Bloomberg нельзя не согласиться. Ситуация в ЕС сложилась действительно тяжёлая, и любые финансовые манипуляции не принесут значительного улучшения его экономике.

По мнению директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексея Зубца, европейской экономике не миновать рецессии до конца 2023 года. Избежать такого развития событий ЕС не сможет, так как ФРС США повышает ставки, а стало быть, деньги из Европы уходят в Соединённые Штаты. Одним из следствий такого положения дел станет нежелание Брюсселя увеличивать финансовую поддержку Украины.