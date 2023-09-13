Страсбург, Франция, 13 сентября, 2023, 15:46 — ИА Регнум. Еврокомиссия начнёт работу по анализу действующих документов для их адаптации к расширению состава Евросоюза. Об этом 13 сентября заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Она подчеркнула, что ЕС готов идти на изменение своих конвенций в случае расширения и уже сейчас должен делать шаги в эту сторону.

«Евросоюз, готовый к расширению, может стать реальностью быстрее, чем кажется», — сказала фон дер Ляйен.

По её словам, Еврокомиссия начнёт анализировать действующие документы, чтобы определить, какие сферы требуют адаптации в преддверии расширения.

Она добавила, что верит в то, что Евросоюз сможет работать и тогда, когда в его составе будет более 30 членов.

Как сообщало ИА Регнум, 31 августа глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен активизировать подготовку к новому этапу расширения и возможному вступлению новых членов. По его словам, государство-кандидат может стать членом ЕС при выполнении всех условий, но нужно установить политическую цель и горизонт, чтобы придать импульс процессу.

В настоящий момент официальный статус кандидатов на вступление в ЕС имеют Албания, Турция, Северная Македония, Черногория, Сербия, Молдавия, Украина, а также Босния и Герцеговина.