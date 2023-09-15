Москва, 15 сентября, 2023, 10:34 — ИА Регнум. В Москве с 12 по 14 сентября прошли международные выставки: Waste-Tech, посвященная переработке отходов, и EcwaTech, на которой были представлены передовые технологии очистки воды. Их участники показали передовые решения и новые разработки оборудования для водоподготовки и водоснабжения, очистки сточных вод, бестраншейные технологии строительства и ремонта инженерных коммуникаций, химические реагенты для водоподготовки, а также новые устройства для строительства, диагностики, ремонта и эксплуатации трубопроводных сетей ЖКХ.

Waste-tech.ru Профильные выставки Waste-Tech и EcwaTech прошли в Москве

Участником Waste-Tech среди прочих стала московская компания «Топтехно». Она представила новейшую мобильную линию по переработке строительных отходов, которая в данный момент работает в Мариуполе (ДНР). А на Ecwa-Tech пермская компания «Сорбент» показала более 40 марок активированных углей, которые используют в проектах по водоподготовке. Эти и другие разработки, представленные на выставках, позволяют России достичь технологического суверенитета в сфере ЖКХ, а также содействуют достижению целей президентских нацпроектов «Экология» и «Жильё и городская среда».

Например, новые устройства могут помочь расчистке и улучшению состояния одной из главных российских рек — Волги. Оздоровлению реки нацпроект «Экология» уделяет особое внимание. Её берега расчищают от мусора, строят и реконструируют очистные и гидротехнические сооружения. До конца 2024 года благодаря мероприятиям нацпроекта объём сброса загрязнённых сточных вод в Волгу сократится в три раза.

Википедия Волга

Одним из важных направлений нацпроекта является расчистка водных объектов. Так, уже расчищено более 1 тыс. км и восстановлено 23 тыс. га акватории Нижней Волги, что превышает 80% от плана. Работа идёт опережающими темпами.

Важнейшую роль в обеспечении водой этой уникальной территории играет река Ахтуба. Именно через этот рукав Волги вода в паводковый период попадает в Каширинский тракт, питая огромную сеть озер и ериков и обеспечивая потребности населения в жизненно важном ресурсе.

«Расчистка русла реки Ахтубы позволит улучшить экологическую ситуацию в регионе и в нашем городе. Эти меры будут способствовать оздоровлению реки Ахтубы, расчистка русла сделает ее более глубокой и полноводной рекой», — отмечает директор муниципального учреждения «Служба охраны окружающей среды» Юлия Иодзевич.

Волгоградская область получит дополнительное финансирование на досрочное завершение работ, необходимых для восстановления Волго-Ахтубинской поймы. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Это поможет завершить строительство 10 водопропускных сооружений (ВПС) в этом году и ввести их в эксплуатацию в I квартале 2024 года.

«Дополнительное финансирование поможет Волгоградской области быстрее достичь целевых показателей федерального проекта «Оздоровление Волги». Это не только отразится на экологическом состоянии Волго-Ахтубинской поймы, но и повысит качество комфортной среды для жизни населения», — рассказала заместитель руководителя Росводресурсов Наталия Сологуб.

В Волгоградской области уже ввели в эксплуатацию 50 водопропускных сооружений, которые служат дополнительному обводнению низовий Волги, эффективно задерживая воду во время и после половодья.

Одно из сооружений построили на ерике Кочковатом недалеко от поселка Кривуша в Волгоградской области. Теперь паводковые воды из Каширинского тракта будут свободно идти в ерик Кривуша, благодаря чему у жителей населённого пункта повысится уровень воды в колодцах.

Решению задач по обеспечению россиян качественной питьевой водой из-под крана в каждом доме призван содействовать также федеральный проект «Чистая вода» нацпроекта «Жильё и городская среда». В его рамках в 83 регионах страны ведётся строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки.

В таких регионах, как Москва и Санкт-Петербург, доля обеспечения населения питьевой водой благодаря системам централизованного водоснабжения равна 100%, тогда как в ряде других регионов она не достигает и 50%. Итоговые результаты можно будет увидеть уже к 2024 году, когда почти 89% жителей нашей страны будут обеспечены качественной водой, а в городах этот показатель достигнет 97%.

К примеру, скоро своим водозабором и магистральным водоводом обзаведутся почти 16 тысяч жителей Гривенского и Новониколаевского сельских поселений Калининского района Краснодарского края. Суточный объем потребления населением воды составляет до 2,5 тыс. куб. м в сутки. Но поскольку большая часть скважин построена в 60-е годы и давно требует капитального ремонта, качество и количество воды оставляет желать лучшего.

«Мы, жители Гривенского сельского поселения, давно ждали разрешения нашей проблемы и очень рады, что скоро у нас появится новый водопровод и наша вода будет соответствовать показателю цветности», — подчеркнула местная жительница Валентина Юшина.

Всего в рамках проекта «Чистая вода» свыше 5 млн россиян получат доступ к качественной воде из централизованных источников. Для этого до конца 2024 года модернизируют и построят порядка 2 тыс. объектов по всей стране.

Как сообщало ИА Регнум, основная задача национального проекта «Экология», реализуемого по инициативе президента России Владимира Путина, — комплексное улучшение экологической обстановки, повышение качества жизни и здоровья россиян. В том числе с этой целью ведется комплексная работа по оздоровлению Волги: строятся и реконструируются объекты по очистке сточных вод и водопропускные сооружения, производится расчистка и дноуглубление водных объектов Нижней Волги.

С 2019 года благодаря федеральному проекту «Чистая вода» нацпроекта «Жильё и городская среда» в России было введено в эксплуатацию 836 объектов питьевого водоснабжения. Только за 2023 год в 21 регионе появилось еще 42 таких объекта. Реализация проекта на сегодняшний день помогла обеспечить качественной питьевой водой порядка 87,9% жителей страны, а для городского населения этот показатель составляет уже 94,3%.