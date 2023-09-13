Москва, 13 сентября, 2023, 15:42 — ИА Регнум. Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг намерен направить в течение ближайших пяти лет более 129 млрд рублей в туристическую инфраструктуру России, расположенную на территории Сибири и Крыма. Об этом сообщает Газета.Ru.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

По его словам, в Сибирском и Южном федеральных округах будут обустроены комплексные рекреационные и курортные территории «нового формата», появятся отели, апартаменты, аквапарки, оздоровительные и развлекательные объекты, планируется предусмотреть туристические объекты всех ценовых сегментов, при этом первые очереди курортов планируют запустить в Краснодарском крае, Крыму и на Алтае в 2026 году.

Ротенберг обратил внимание на то, что упор будет сделан на «доступном предложении» в трёх- и четырёхзвездочных отелях.

«Рядом с Ласточкиным гнездом будет реализован комплексный проект развития территории санатория «Жемчужина», — уточнил российский бизнесмен.

Подробности по проектам в Сибирском федеральном округе не уточняются.

Как передавало ИА Регнум, согласно поручению президента России Владимира Путина, к 2030 году на территории РФ будут созданы круглогодичные морские курорты, которые смогут принимать не менее 10 млн туристов в год. Такие курорты появятся на Балтийском, Азовском, Чёрном, Каспийском и Японском морях. При этом количество внутренних туристических поездок должно составить не менее 140 млн к 2030 году.

Приоритетными курортами могут стать Новая Анапа и Абрау-Дюрсо, Крым («Золотые пески России» и Саки), Каспийский прибрежный кластер (Дагестан), Калининград («Русская Балтика»), Приморский край (Владивосток, Хасанский район). Также предполагается создание курорта на Байкале. Ожидается, что этот проект привлечет 50 млрд рублей частных вложений.

Ранее Путин на заседании президиума Госсовета по вопросу «О развитии туризма в РФ» заявил, что доступность отдыха повышает уровень жизни граждан. Президент подчеркнул, что государство должно принять все меры, чтобы жители страны с разным уровнем дохода получили равные возможности для путешествий.