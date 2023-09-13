Москва, 13 сентября, 2023, 15:41 — ИА Регнум. Для обеспечения безопасности в интернете необходимо выработать чёткие критерии, которые смогут применять как общественные объединения, так и правоохранительные органы, заявила директор Центра по защите прав граждан и бизнеса в сфере цифровых технологий АНО «Белый Интернет» Элина Сидоренко, передаёт РАПСИ.

Известия/Павел Волков

«Мы должны заниматься системной работой. Мы не хотим точечно воздействовать на те или иные сайты, мы не будем направлять нашу деятельность на экспертизу конкретных кейсов. Наша задача — выработать четкие и понятные критерии, с которыми смогут работать правоохранители и прокуратура», — сказала Сидоренко в эфире Радио Sputnik.

Ведомства и организации, которые ставят задачу обеспечения безопасности в интернете, включая Роскомнадзор и «Лигу безопасного интернета», являются не конкурентами, а коллегами, которые делают общее дело, отметила она.

Недопустимый контент — это мифологическое чудище, у которого сразу несколько голов и которое умеет замещать «отрезанную» несколькими другими, и потому бороться точечными методами не всегда эффективно, сказала Сидоренко.

К работе нужно привлекать в том числе волонтёров, молодёжь, которые будут заниматься выявлением фактов распространения деструктивной информации в подростковой среде и молодежной среде в рамках системного подхода, в ближайшее время такой проект будет представлен, отметила глава «Белого Интернета».

Кроме того, начнут работу группы по теме интернет-безопасности, в которые будут включены как законодатели, так и правоприменители, добавила Сидоренко.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 5 сентября АНО «Белый Интернет» открыло центр по защите прав граждан и бизнеса в сфере цифровых технологий в Москве. «Белый Интернет» сосредоточится на анализе судебной практики и досудебных споров по защите в сфере цифровых технологий, на организации конференций, лекций и тренингов и на поддержке молодёжных инициатив, рассказала Сидоренко.