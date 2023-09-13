Эксперт: для безопасности в Сети нужны чёткие правила и совместная работа
Эксперт: для безопасности в интернете нужны чёткие правила и совместная работа
Москва, 13 сентября, 2023, 15:41 — ИА Регнум. Для обеспечения безопасности в интернете необходимо выработать чёткие критерии, которые смогут применять как общественные объединения, так и правоохранительные органы, заявила директор Центра по защите прав граждан и бизнеса в сфере цифровых технологий АНО «Белый Интернет» Элина Сидоренко, передаёт РАПСИ.
«Мы должны заниматься системной работой. Мы не хотим точечно воздействовать на те или иные сайты, мы не будем направлять нашу деятельность на экспертизу конкретных кейсов. Наша задача — выработать четкие и понятные критерии, с которыми смогут работать правоохранители и прокуратура», — сказала Сидоренко в эфире Радио Sputnik.
Ведомства и организации, которые ставят задачу обеспечения безопасности в интернете, включая Роскомнадзор и «Лигу безопасного интернета», являются не конкурентами, а коллегами, которые делают общее дело, отметила она.
Недопустимый контент — это мифологическое чудище, у которого сразу несколько голов и которое умеет замещать «отрезанную» несколькими другими, и потому бороться точечными методами не всегда эффективно, сказала Сидоренко.
К работе нужно привлекать в том числе волонтёров, молодёжь, которые будут заниматься выявлением фактов распространения деструктивной информации в подростковой среде и молодежной среде в рамках системного подхода, в ближайшее время такой проект будет представлен, отметила глава «Белого Интернета».
Кроме того, начнут работу группы по теме интернет-безопасности, в которые будут включены как законодатели, так и правоприменители, добавила Сидоренко.
Как сообщало ИА Регнум ранее, 5 сентября АНО «Белый Интернет» открыло центр по защите прав граждан и бизнеса в сфере цифровых технологий в Москве. «Белый Интернет» сосредоточится на анализе судебной практики и досудебных споров по защите в сфере цифровых технологий, на организации конференций, лекций и тренингов и на поддержке молодёжных инициатив, рассказала Сидоренко.