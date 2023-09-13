Москва, 13 сентября, 2023, 15:49 — ИА Регнум. Международный антифашистский форум, приуроченный к Международному дню памяти жертв фашизма, завершился 13 сентября в Москве. Его участники осудили проявления русофобии в странах Запада, сообщили ИА Регнум организаторы мероприятия.

Пресс-служба Международного антифашистского форума

Ежегодный антифашистский форум прошёл в девятый раз. Организаторами выступили Международный союз бывших малолетних узников фашизма и общероссийская организация «Офицеры России».

В трёхдневном форуме приняли участие представители более чем 20 стран, в том числе США, Китая, Германии, Франции, Италии. Программа форума включала памятные мероприятия, пленарное заседание и международную видеоконференцию.

Участники решительно осудили системные попытки фальсификации истории и нарушение требований Нюрнбергского трибунала о бессрочности ответственности за преступления фашистов и нацистов, за героизацию фашистских преступников. Они выразили протест в связи с ростом русофобских настроений в Европе и процветанием неофашиских организаций в ряде западных стран.

Как сообщало ИА Регнум, в августе в Минске прошёл второй по счёту Международный антифашистский конгресс. Его участники, прибывшие из более чем 30 стран, призвали к созданию трибунала для украинских неонацистских преступников.