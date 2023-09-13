Днепропетровск, Украина, 13 сентября, 2023, 15:40 — ИА Регнум. Власти Днепропетровска отказались лишать генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева звания почётного гражданина города, сообщили 13 сентября украинские Telegram-каналы, специализирующиеся на темах по сносам памятников.

Кузьмин Валентин, Мусаэльян Владимир/Фотохроника ТАСС Леонид Брежнев в Днепропетровске в 1979 году

«Поскольку Брежнев умер в 1982 году, а закон Украины об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов и запрет пропаганды их символики был принят 9 апреля 2015 года, основания для лишения его звания нет», — поясняется в опубликованной копии документа за подписью мэра города Бориса Филатова.

В решении горсовета указано, что основанием для лишения кого-либо звания почётного гражданина города является личное его обращение либо вступление в силу обвинительного приговора в отношении гражданина.

В конце июля в родном городе Брежнева Каменском в Днепропетровской области на Украине демонтировали его бюст. Отмечалось, что памятник планируют перенести на территорию музея истории города. А в мае депутаты киевского городского совета лишили его звания почётного гражданина Киева. Брежнев был первым, получившим это звание. Оно было вручено генсеку в 1982 году после открытия в Киеве мемориала «Родина-мать».

Как передавало ИА Регнум, в 2015 году власти Украины приняли закон о декоммунизации, фактически «дерусификации», который ознаменовал усиление борьбы с советскими и российскими памятниками. К началу 2022 года в стране снесли более 2,5 тыс. памятников и изменили названия более 900 населённых пунктов и около 50 тыс. улиц.

В 2022 году борьба вышла на новый виток и начались переименования объектов, названия которых связаны уже с Россией. Так, в Дарницком районе Киева демонтировали бюст советского космонавта Юрия Гагарина.