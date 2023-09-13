Берлин, 13 сентября, 2023, 15:34 — ИА Регнум. Германия за неделю передала киевскому режиму ещё 20 боевых машин пехоты Marder с боеприпасами. Об этом 13 сентября сообщается на сайте правительства ФРГ.

synaxonag. ILÜ 2012 «Мардер» (БМП)

Таким образом, общее количество поставленных Берлином БМП Marder выросло до 60.

Кроме того, за неделю Киев получил от ФРГ 20 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun, две бронированные машины для разминирования Wisent 1, а также 3 тысячи артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм.

Берлин также передал 14 грузовых автомобилей, три машины скорой помощи, пять прицепов и 1,5 млн патронов для стрелкового оружия.

Помимо этого, Украина получила систему спутникового наблюдения Satcom, две мобильные антенны, десять систем обнаружения беспилотников и материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов.

Как передавало ИА Регнум, издание 19fortyfive написало, что успехи России на поле боя могут заставить Запад прекратить помощь киевскому режиму. Отмечается, что поддержка Киева через военные поставки может отойти на второй план, уступив место поиску приемлемого дипломатического решения.

Президент России Владимир Путин 12 сентября отметил, что потери ВСУ в ходе контрнаступления составили 71 тыс. человек. Кроме того, уничтожены 543 танка и 18 тысяч бронемашин ВСУ.