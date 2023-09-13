Бишкек, 13 сентября, 2023, 15:28 — ИА Регнум. Компания «МегаФон» зарегистрировала представительство в Киргизской Республике. Офис начнёт работу в Бишкеке в октябре. Основной фокус российский телеком-оператор направит на реализацию цифровых проектов для бизнеса и общества, опираясь на многолетнюю экспертизу в B2B и B2G.

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Директором представительства в Киргизии станет Александр Калошин, директор по национальным проектам «МегаФона». Он будет совмещать свою новую должность с работой над реализацией ИКТ-проектов в России.

В портфеле «МегаФона» — целый ряд крупных проектов по цифровизации промышленности, ЖКХ, транспортной инфраструктуры, социального сектора, медицины и добывающей отрасли. В реализации проектов задействованы как технологии связи (например, NB-IoT, Private LTE, фиксированный интернет), так и промышленные стандарты и нормы индустрий, с которыми реализуются совместные проекты.

Так, для реализации проекта «МегаФон Экология» используются наработки тех предприятий или городов, которые подключены к системе мониторинга окружающей среды. В свою очередь, в проектах по безопасности дорожного движения или умной городской среды — имеющаяся инфраструктура заказчиков от бизнеса или государства с подключением к ним сети умных датчиков.

«У нас богатый опыт реализации цифровых проектов как в России, так и за её пределами. Наши технологии помогают отраслям экономики, крупным предприятиям и целым городам каждый день решать свои задачи эффективнее, экономнее и быстрее. Уверен, что этот опыт будет как никогда востребован и в Киргизии», — говорит Александр Калошин.

До конца года «МегаФон» запланировал ряд пилотных проектов в Киргизии в различных отраслях социального и индустриального порядка. Компания реализует проекты в сфере благоустройства городской среды, транспортной безопасности, в промышленном секторе, задействовав решения, направленные на цифровизацию производственных процессов.